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Москвичи возмутились оформлением старого особняка на Большой Дмитровке

15:19
  • четверг
  • 10 октября 2019

Фамильный герб Ладыженских оказался в обрамлении, которое никто не ожидал увидеть

Старый особняк на Большой Дмитровке удивляет прохожих своим необычным видом.  Его украсили  ярким рисунком в  фирменном стиле магазина, который находится внутри. В прошлом дворяне Ладыженские разместили на  фасаде этого дома фамильный герб. Не подозревая о том, в каком обрамлении он окажется в наши дни.

То ли колористический вандализм, то ли свежее решение для классики. Все цвета радуги теперь то ли украшают, то ли - наоборот - портят здание XIX века по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 18, строение 2.

"Жуткий раскрашенный дом с историческим гербом. Это единственное на этом участке земли сохранившееся историческое здание. Потому что рядом - новодел. А этот дом примерно 1860 года, построенный в таком стиле неорококо или барокко Александром Степановичем Ладыженским для своей семьи", - рассказала экскурсовод, краевед, член исследовательской секции Архнадзора Ирина Левина.

Художники пощадили только фамильный герб. Такая хорошая сохранность - для столицы большая редкость. У каждого старинного здания есть свой колористический паспорт. В Архнадзоре уверены - теперь реальность ему не соответствует. И говорят, что это издевательство над историческим обликом столицы. Но сами москвичи к такому художественному эксперименту отнеслись по-разному.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Гоголевой.

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