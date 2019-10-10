Видео последствий ДТП с автобусом в Москве, врезавшимся в газовую трубу

Утечку газа устранили

До поздней ночи экстренные службы ликвидировали последствия аварии в Перовском проезде. Там накануне вечером автобус врезался в стену жилого дома.

В результате ДТП оказалась повреждена внешняя труба газопровода. Утечку газа ликвидировали быстро, передает "ТВ Центр". Эвакуация жильцов не потребовалась. Дом даже не пришлось отключать от газоснабжения. В результате самой аварии никто не пострадал. Людей на тротуаре и в салоне автобуса не было. Водителю помощь медиков не понадобилась.