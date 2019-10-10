Названы бесполезные способы борьбы с простудой

Любимый всеми чай с малиной не несет никакой пользы

Любимые россиянами методы профилактики и лечение простуды оказались недействительными.

марлевая повязка, резкое закаливание, оксолиновая мазь и чай с малиной не помогают защититься от гриппа и простуды, пишет издание argumenti.ru

Содержащийся в составе малины витамин C распадается в процессе варки, марлевая повязка перестает действовать после трех часов носки, а затем сама становится переносчиком болезни. Резкое закаливание может быть опасным, так как в осенне-зимний период организм ослаблен. А оксолиновая мазь склеивает ворсинки внутри носа их защитная функция нарушается.

Лучшим действенным способом являются прививки, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.