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"Каждый день сажают на шпагат": Зеленский устал от критики

13:49
  • четверг
  • 10 октября 2019

Украинский президент сравнил себя с Жаном Клодом Ван Даммом

Минские соглашения, подписанные еще Петром Порошенко, поставили Владимира Зеленского в сложное положение. Новый президент Украины сам в этом признался во время пресс-марафона в Киеве. По словам Зеленского, в соглашениях есть пункт об отводе войск, который страна "позволить себе не может".

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Зеленский задался вопросом, что ему с этим делать. "Подписал тот независимый президент. Подписали люди человека, который сейчас ходит и говорит: "Ай-яй-яй". Я как Ван Дамм - в конкретном шпагате. Было бы три ноги - на три ноги бы меня посадили", - возмутился украинский лидер.

Он заметил, что отвод сил возможен только там, где можно обеспечить безопасность местных жителей. Зеленский предложил остальным участникам переговоров в нормандском формате "вместе сесть на шпагат", пишет "УНИАН". Кроме того, украинский лидер недоволен реакцией на сложные решения, которые ему приходится принимать.

"Если меня сажать на шпагат каждый день, я буду обращаться к обществу и вы получите президента, который будет говорить: вместе садимся. Я хочу быть не в растяжке, а быть нормальным сильным президентом. А ослаблять меня разными акциями не нужно. Просто не нужно", - взмолился Зеленский.

Говоря о ситуации в Донбассе, украинский лидер потребовал, чтобы и Россия гарантировала разведение войск и прекращение огня, как участник Минского процесса. Без отведения сил, уверен Зеленский, не будет и нормандского формата.

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