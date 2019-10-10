Собаки, медведи, цыгане: Наргиз устроила переполох на вокзале

Артистка приехала в Казань
Певица Наргиз Закирова, которая после скандала с продюсером Максимом Фадеевым сменила свой образ, устроила пляски на вокзале Казани вместе с цыганками и женщиной в костюме медведя.
Наргиз продолжает свое турне по российским городам. Она уже выступила в Кирове и Перми, где продемонстрировала не только новый репертуар, но и свежий образ - огненно-красные волосы и клоунский наряд. На сцену она выпустила клоунов и изъявила желание вступить в Международную академию дураков, которую возглавляет актер Вячеслав Полунин.
10 октября артистка опубликовала в Instagram видео, на котором она выплясывает вместе с цыганками на перроне вокзала в Казани. По яркости своего наряда Наргиз не уступает цыганкам. На плече у нее висит сумка с собакой. Пританцовывая, артистка крутится вокруг своей оси, обнимается с медведем и принимает из рук встречающих торт.
Цветастый образ 48-летней Наргиз не всем пришелся по душе, однако самые преданные ее фанаты рады переменам в облике певицы.
- Агузарова нервно курит в углу. Без обид, - написали подписчики в комментариях.
- Зажигалочка наша!
- Напомнили мне Жанну Агузарову. С таким нарядом и цветом волос.
-Огнище!
- Суперская.
- Наргиз, вы просто отпадная женщина!
Напомним, Наргиз сменила репертуар и образ после конфликта с Максимом Фадеевым, который в конце лета запретил ей исполнять его песни. Ее гастроли по 20 российским городам продлятся с октября по декабрь.
Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"
- "Посмешище какое-то": народ плюется от безвкусицы и пошлости Наргиз
- Лавров сообщил о полном крахе Наргиз после ухода от Фадеева
- У потерпевшей фиаско после скандала с Фадеевым Наргиз случился приступ
- "Фадеев будет кусать локти": Наргиз ошеломила заявлением после скандала
- Наргиз ответила перед Пригожиным и Валерией за слова о "телочке в туфлях"