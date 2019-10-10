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Собаки, медведи, цыгане: Наргиз устроила переполох на вокзале

14:54
  • четверг
  • 10 октября 2019

Артистка приехала в Казань

Певица Наргиз Закирова, которая после скандала с продюсером Максимом Фадеевым сменила свой образ, устроила пляски на вокзале Казани вместе с цыганками и женщиной в костюме медведя. 
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Наргиз продолжает свое турне по российским городам. Она уже выступила в Кирове и Перми, где продемонстрировала не только новый репертуар, но и свежий образ - огненно-красные волосы и клоунский наряд. На сцену она выпустила клоунов и изъявила желание вступить в Международную академию дураков, которую возглавляет актер Вячеслав Полунин.  

10 октября артистка опубликовала в Instagram видео, на котором она выплясывает вместе с цыганками на перроне вокзала в Казани. По яркости своего наряда Наргиз не уступает цыганкам.  На плече у нее висит сумка с собакой. Пританцовывая, артистка крутится вокруг своей оси, обнимается с медведем и принимает из рук встречающих торт. 

Цветастый образ 48-летней Наргиз не всем пришелся по душе, однако самые преданные ее фанаты рады переменам в облике певицы. 

- Агузарова нервно курит в углу. Без обид, - написали подписчики в комментариях. 

- Зажигалочка наша! 

- Напомнили мне Жанну Агузарову. С таким нарядом и цветом волос.

-Огнище!

- Суперская.

- Наргиз, вы просто отпадная женщина!

Напомним, Наргиз сменила репертуар и образ после конфликта с Максимом Фадеевым, который в конце лета запретил ей исполнять его песни. Ее гастроли по 20 российским городам продлятся с октября по декабрь. 

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