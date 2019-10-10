В Крыму сорвали теракт украинских экстремистов

Взрыв планировал осуществить гражданин России

В Крыму задержан член украинских экстремистских организаций. Как сообщили в ФСБ, мужчина планировал теракт на полуострове.

Задержание прошло в городе Саки. Мужчина, имеющий гражданство России, является приверженцем нацистской идеологии. По данным силовиков, он планировал взрыв в одном из административных зданий на территории республике.

При обыске в его гараже оперативники обнаружили самодельное взрывное устройство, а также компоненты для их изготовления и бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщается на сайте ЦОС ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело.