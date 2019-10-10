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В Крыму сорвали теракт украинских экстремистов

14:37
  • четверг
  • 10 октября 2019

Взрыв планировал осуществить гражданин России

В Крыму задержан член украинских экстремистских организаций. Как сообщили в ФСБ, мужчина планировал теракт на полуострове.

Задержание прошло в городе Саки. Мужчина, имеющий гражданство России, является приверженцем нацистской идеологии. По данным силовиков, он планировал взрыв в одном из административных зданий на территории республике.

При обыске в его гараже оперативники обнаружили самодельное взрывное устройство, а также компоненты для их изготовления и бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщается на сайте ЦОС ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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