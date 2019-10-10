Подробности последних дней погибших в Химках бортпроводников

Один из них ушел на тусовку и не вернулся

Погибшие в подмосковных Химках двое бортпроводников любили хорошо отдохнуть, но никому не мешали.

Так, подруга 27-летнего бортпроводника рассказала, что восьмого октября ее товарищ собрался на тусовку и пропал. Официально он числился в общежитии авиакомпании, но проживал в съемном жилье вместе с коллегой.

29-летний стюард никогда не баловался наркотиками, но был не прочь выпить. Со слов его приятеля, он всегда был положительным человеком и никогда не общался с дурными компаниями.

"Он сам зарабатывал. Чем мог, помогал родителям. Сам он очень положительный человек. Он старался всегда помочь", - рассказал он РЕН ТВ.

Соседи по лестничной площадке, где стюарды снимали квартиру, замечали, что к молодым людям часто приходили друзья. Однако все компании вели себя тихо и никому не мешали.

Ранее стало известно в одной из арендуемых квартир по улице Германа Титова в подмосковном городе Химки обнаружили тела двух бортпроводников без признаков насильственной смерти. Рядом лежал пакет с порошкообразным веществом белого цвета, на столе – металлическая трубка.

Стюардам было 27 и 29 лет, они работали в авиакомпании "Россия". Один родом из Башкирии, второй – из Кирова.

ГСУ СК России по Московской области начало доследственную проверку. Тела и неизвестное вещество направлены на экспертизы.