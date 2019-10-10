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В Лондоне скончался известный российский банкир

15:38
  • четверг
  • 10 октября 2019

Валерию Заводову был 61 год

В британской столице скончался бывший владелец лишенного лицензии "Уралтрансбанка" Валерий Заводов. Эту информацию подтвердил друг банкира, зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

"Хотелось бы выразить глубокие соболезнования его семье", — приводит слова Болотина издание "Коммерсантъ-Урал".

По данным СМИ, Заводов в последнее время сильно болел и  находился в тяжелом состоянии. Как сообщает URA.Ru, последние годы жизни предприниматель лечился от онкологии.

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