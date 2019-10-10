"Кто знает, что за этим стоит?" Билан увидел глубокий смысл в молчании Заворотнюк

Он сам бывал в подобной ситуации

Певец Дима Билан с пониманием отнесся к поведению Анастасии Заворотнюк и ее родных, которые скрывают информацию о состоянии артистки.

37-летний музыкант сказал, что он не любит жаловаться поклонникам на свои проблемы со здоровьем. Когда Билан сломал ногу или едва не лег на операцию из-за двух межпозвоночных грыж, он не хотел, чтобы его жалели или давали советы по лечению. По мнению артиста, Заворотнюк и ее семья вправе хранить молчание.

"Сейчас все перемывают новости с Анастасией Заворотнюк. И почему она отмалчивается… И что она не имеет право, говорят некоторые влогеры… А кто знает вообще политику семьи? Кто знает, что за этим стоит? Я только через призму себя обсуждаю людей", - сказал Дима Билан в интервью Алене Жигаловой на канале Super.

По слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Семья "прекрасной няни" не комментирует слухи о ее здоровье.