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Зеленский не боится Путина и Штайнмайера

15:26
  • четверг
  • 10 октября 2019

Храбрый президент проводит пресс-конференцию

Владимир Зеленский никого не боится.  Не страшен ему президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, и даже российский лидер Владимир Путин украинского руководителя не пугает.
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Владимир Зеленский проводит большую пресс-конференцию – первую за те четыре с небольшим месяца, что он занимает пост главы государства. На вопрос журналиста, испытывает ли он страх перед Владимиром Путиным, украинский лидер ответил коротко: "Нет". Репортеры выяснили также, что и вид Штайнмайера не повергает его в ужас.

Что касается формулы имени германского президента, вокргу которой сейчас столько шума на Украине и в Европе, то Зеленский уверен: ее внедрение не приведет к гражданскому конфликту, если некие силы не будут подогревать ситуацию. Президент уверен, что в украинском обществе есть "запрос на прекращение войны".

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