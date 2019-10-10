Тюменские школьники довели до бешенства молодого учителя

Преподаватель обматерил детей и дошел до рукоприкладства

В одной из школ Тюменской области молодой учитель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) сорвался на учениках девятого класса.

Инцидент произошел в школе №2 поселка Боровский. На появившемся в интернете видео заметно, как учитель матом кричит на учеников, толкает их, хватает за шею и руки.

"Кто из вас еще особенный? Вы дебилы что ли? Или не получали давно? Ты что смотришь? Смешно что ли? Не ****** никто вас давно? Я буду", - кричал преподаватель.

После произошедшего учителя ОБЖ отстранили от преподавания, а с детьми начали работать психологи. Как пишет агентство URA.RU, тюменская районная прокуратура уже начала проверку. В школу прибыли следователи и начали опрос директора школы.

В соцсетях мнение пользователей относительно произошедшего на уроке ОБЖ в школе №2 разделилось на два лагеря. Одни считают, что учитель ни при каких обстоятельствах не должен проявлять словесную агрессию в отношении детей и тем более применять физическую силу.

"Кроме непослушных детей в классе есть нормальные дети, которым этот агрессивный субъект ломает психику", "Это называется профнепригодность. Такой человек не должен работать с людьми, тем более со школьниками", - считают несколько россиян.

Однако в основе своей пользователи Сети выступили в поддержку преподавателя и уверены, что дети сами исподтишка довели преподавателя.

"С начала доведут учителей, потом сидят хвосты прижали"

"Не удивлюсь, что они его специально вывели, чтобы на камеру снять. Надо камеры в кабинетах ставить и писать звук, чтобы вопросов потом не возникало у родителей"

" Безумно радушный и улыбчивый человек. Я не представляю, как можно было настолько вывести его из себя!"