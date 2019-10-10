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Зеленский решил расследовать вмешательство Киева в выборы в США

15:50
  • четверг
  • 10 октября 2019

Украинский лидер внял просьбам Трампа

Владимир Зеленский все же внял просьбам Дональда Трампа. Дело в отношении компании Burismа будет возбуждено, подозрения о попытках украинских политиков вмешаться в американские выборы 2016 года будут расследованы. Президент Украины заявил об этом на первой большой пресс-конференции в Киеве.
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О том, пытался ли на самом деле Киев вмешиваться в выборы президента США, задал украинскому лидеру британский журналист. Зеленский признал, что у него нет ответа на этот вопрос. Есть только подозрения и много информации, а нужны доказательства. Украинский лидер добавил, что сказал об этом президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора.

"Я думаю, что украинцы должны расследовать это сами. Основания для этого, наверное, есть", - заявил Зеленский.

Президент Незалежной уверен, что расследование необходимо – он намерен гарантировать, что в будущем украинцы не будут вмешиваться в выборы в какой-либо другой стране. А деятельность украинской компании Burisma должны изучить совместно представители Украины и США. В руководство этой фирмы входил Хантер Байден -  сын главного соперника Трампа на президентских выборах в 2020 году Джозефа Байдена, напоминает ТАСС.

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