ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Красавица!" Путин обрадовался роскошному подарку

16:06
  • четверг
  • 10 октября 2019

У президента появилась своя бриллиантовая боксерская перчатка

Президенту России Владимиру Путину подарили бриллиантовую перчатку на выставке, посвященной спорту. Мероприятие прошло в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде.

Путин призвал новых губернаторов быть чуткими к людям
Путин отрегулировал зарплаты медицинских работников
Песков не заметил в посланиях Путину поздравление от Зеленского

Путин осмотрел несколько стендов выставки, в том числе стенд Федерации бокса России. Глава государства познакомился с представителями российской команды по боксу. Спортсмены предложили ему посетить одну из тренировок и подарили бриллиантовую боксерскую перчатку.

"Спасибо большое! Красавица", - поблагодарил Путин боксеров. Видео с выставки публикует ТВЦ.RU.

7 октября Путину исполнилось 67 лет. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, день рождения Путин провел на природе, в кругу родных и близких.

Видео: забрались за облака - как Путин и Шойгу отдохнули в тайге

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.