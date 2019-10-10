"Красавица!" Путин обрадовался роскошному подарку

У президента появилась своя бриллиантовая боксерская перчатка

Президенту России Владимиру Путину подарили бриллиантовую перчатку на выставке, посвященной спорту. Мероприятие прошло в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде.

Путин осмотрел несколько стендов выставки, в том числе стенд Федерации бокса России. Глава государства познакомился с представителями российской команды по боксу. Спортсмены предложили ему посетить одну из тренировок и подарили бриллиантовую боксерскую перчатку.

"Спасибо большое! Красавица", - поблагодарил Путин боксеров. Видео с выставки публикует ТВЦ.RU.

7 октября Путину исполнилось 67 лет. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, день рождения Путин провел на природе, в кругу родных и близких.

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