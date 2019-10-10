ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Оскандалившуюся Бочкареву оставили без детей

16:24
  • четверг
  • 10 октября 2019

Ее школу актерского мастерства закрыли

История с наркотиками может дорого обойтись актрисе Наталье Бочкаревой. Стало известно, что Институт мировых цивилизаций отказал ей в аренде помещения для занятий с одаренными детьми.

Школа актерского мастерства Натальи Бочкаревой открылась всего месяц назад. ИМЦ предоставил ей помещение бесплатно. Как рассказал ректор института Олег Слоботчиков, с актрисой не было договора аренды, поскольку она вела социальный проект.

К руководству ИМЦ Бочкарева обратилась сама. Она предложила проводить бесплатные занятия со студентами. За это ей разрешили заниматься еще с несколькими группами детей.

Слоботчиков подтвердил, что решение прекратить сотрудничество со звездой было принято из-за скандала с наркотиками. По его словам, поступок Бочкаревой противоречит правилам института.

"У нас не пьют, не курят, наркотики просто исключены. Поэтому в соответствии с законодательством я попросил ее прекратить отношения с нами и мы закрыли театральную студию", — пояснил ректор в интервью телеканалу "360".

Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой

Наталью Бочкареву задержали в Москве с наркотиками в конце сентября. У нее, по данным СМИ, нашли пакетик с кокаином. В отношении актрисы возбудили уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде. Сама Бочкарева и ее представители все опровергают.

Главное сегодня
Актриса Наталья Бочкарева
Актриса Наталья Бочкарева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.