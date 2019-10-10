Оскандалившуюся Бочкареву оставили без детей

Ее школу актерского мастерства закрыли

История с наркотиками может дорого обойтись актрисе Наталье Бочкаревой. Стало известно, что Институт мировых цивилизаций отказал ей в аренде помещения для занятий с одаренными детьми.

Школа актерского мастерства Натальи Бочкаревой открылась всего месяц назад. ИМЦ предоставил ей помещение бесплатно. Как рассказал ректор института Олег Слоботчиков, с актрисой не было договора аренды, поскольку она вела социальный проект.

К руководству ИМЦ Бочкарева обратилась сама. Она предложила проводить бесплатные занятия со студентами. За это ей разрешили заниматься еще с несколькими группами детей.

Слоботчиков подтвердил, что решение прекратить сотрудничество со звездой было принято из-за скандала с наркотиками. По его словам, поступок Бочкаревой противоречит правилам института.

"У нас не пьют, не курят, наркотики просто исключены. Поэтому в соответствии с законодательством я попросил ее прекратить отношения с нами и мы закрыли театральную студию", — пояснил ректор в интервью телеканалу "360".

Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой

Наталью Бочкареву задержали в Москве с наркотиками в конце сентября. У нее, по данным СМИ, нашли пакетик с кокаином. В отношении актрисы возбудили уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде. Сама Бочкарева и ее представители все опровергают.