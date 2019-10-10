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Зеленский испугался последствий публикации переговоров с Путиным

16:20
  • четверг
  • 10 октября 2019

Украинский лидер переживает, что президент России не захочет с ним общаться

Стенограмму переговоров с Владимиром Путиным Владимир Зеленский публиковать не будет. Украинский лидер опасается, что президент России после этого не захочет с ним общаться.
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"Есть желание получить такой результат? И не получить больше возможности вернуть наших пленных?", - отреагировал на вопрос журналистов президент Украины.

Владимир Зеленский проводит в Киеве пресс-марафон. Он начался утром и продлится, по замыслу организаторов, 10 часов.

"Я не должен показывать всем свои разговоры с тем или иным лидером", — заявил президент Незалежной. Он отметил, что его переговоры с Владимиром Путиным привели к реальному результату – на Украину вернулись люди, которых до того Россия удерживала на своей территории. По словам Зеленского, это "сложный, но реальный результат". Если же содержание телефонных разговоров предать гласности, то контактов с российским лидером больше не будет – соответственно, прекратится "процесс возвращения людей и прекращения войны", заявил украинский руководитель.

Ранее на пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что не боится ни Владимира Путина, ни президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

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