На что способен новейший российский автомат (видео)

В Сети появилось видео экстремальных испытаний АК-201

Испытания автомата АК-201 провели в экстремальных условиях. Работу оружия проверили специалисты концерна "Калашников". На YouTube канале предприятия появилось видео тестирования.

В частности, АК-201 оценили на выносливость, отстреляв из него 12 магазинов подряд. Также автомат подвергался воздействию пыли и грязи. Проверка прошла успешно.

Как напоминает РИА Новости, "двухсотки" разрабатывались объединением "Ижмаш" около 10 лет назад, однако проект был заморожен. Работы возобновились лишь в 2015 году.

В ноябре прошлого года издание The National Interest назвало АК-308 "смертоносной винтовкой".