ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На что способен новейший российский автомат (видео)

16:30
  • четверг
  • 10 октября 2019

В Сети появилось видео экстремальных испытаний АК-201

Испытания автомата АК-201 провели в экстремальных условиях. Работу оружия проверили специалисты концерна "Калашников". На YouTube канале предприятия появилось видео тестирования.
Концерн "Калашников" показал новый автомат

В частности, АК-201 оценили на выносливость, отстреляв из него 12 магазинов подряд. Также автомат подвергался воздействию пыли и грязи. Проверка прошла успешно.

Как напоминает РИА Новости, "двухсотки" разрабатывались объединением "Ижмаш" около 10 лет назад, однако проект был заморожен. Работы возобновились лишь в 2015 году.

В ноябре прошлого года издание The National Interest назвало АК-308 "смертоносной винтовкой".

Читайте также:
Главное сегодня
Автоматный рожок
Автоматный рожок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.