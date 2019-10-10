Появилось видео задержания экстремиста в Крыму

Он готовил теракт

Член украинской экстремистской организации, подозреваемый в подготовке теракта, задержан в Крыму. Это гражданин России, проживающий в селе Орехово на западе полуострова, сообщает "ТВ Центр".

При обыске сотрудники ФСБ обнаружили в его гараже готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также компоненты для его изготовления и бутылки с зажигательной смесью.

По оперативным данным, подозреваемый готовил нападение на одно из местных административных зданий. Задержанный был приверженцем нацистской идеологии. Соответствующая атрибутика была найдена при обыске. Уголовное дело возбуждено по статьям "Приготовление к совершению теракта" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".