Эрдоган пригрозил строптивой Европе наплывом беженцев

Евросоюз осудил военную операцию Анкары в Сирии

Анкара откроет пограничные переходы и выпустит в Европу более трёх с половиной миллионов беженцев в случае, если её операцию в Сирии назовут вторжением. С такой угрозой Евросоюзу выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне осуждения его действий в Арабской республике. По инициативе стран ЕС ситуацию в Сирии обсудят на экстренном заседании Совбеза ООН. Сам же турецкий лидер настаивает: операция носит антитеррористический характер и уже рапортует о ликвидации боевиков.

Турецкие военные ведут обстрел курдских позиций вблизи города Тель-Абьяд на севере Сирии. Наземная часть операции, названная "Родник Мира", развивается стремительно. Работают истребители и артиллерия. Ночью под обстрел попал приграничный с Турцией город Рас аль-Айн. В курдском Эль-Камышли прямым попаданием уничтожен трактор, припаркованный рядом с жилым домом.

Больницы переведены на усиленный режим работы. Мирные жители покидают приграничные с Турцией города. Те, кто не захотели бежать, вышли на стихийную акцию протеста.

Турецкие военные убеждают всех, что ведут точечные удары по позициям террористов и запрещенной в их стране Рабочей партии Курдистана. В Анкаре отчитались об уничтожении 109 боевиков. Курды с трудом могут противостоять мощной и хорошо оснащенной армии, но делают попытки атаковать из укрытий. Информагентства сообщают, в турецком приграничном городе несколько человек получили тяжелые ранения.

Если верить курдским источникам, им удалось подбить 4 танка и уничтожить 14 турецких солдат. При этом они потеряли не менее 20 бойцов отрядов самообороны и мирных жителей. В Брюсселе крайне обеспокоены сообщениями о жертвах и требуют от Анкары остановить операцию.

"Мы призываем Турцию немедленно прекратить свои односторонние военные действия на северо-востоке Сирии. Мы считаем, что военного решения конфликта в Сирии не существует, и единственным устойчивым решением является политическое", - заявила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.

Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны ЕС, осудившие военную операцию. И пригрозил им открыть границы для беженцев. Манера, в которой он обратился к европейским партнерам, вызвала овации в зале.

"Эй, Европейский Союз, если вы попытаетесь обозначить наши операции как вторжение, тогда все просто: мы откроем наши границы и отправим 3 с половиной миллиона беженцев к вам", - заявил он.

В ЕС обоснованно опасаются, что в такой ситуации вместе с беженцами в Европу проникнет очередная партия террористов. Курдское руководство уже сообщило, что из-за ракетных обстрелов они теряют контроль над тюрьмами, где содержатся экстремисты.

"Одна из тюрем, в которой заключенные "Исламского государства" (организация запрещена в России) находятся под контролем СДС, вчера подвергалась бомбардировке турецкими военными самолетами и, вероятно, некоторые из террористов сбежали", - говорит курдский политики Ильхам Ахмед.

Американский сенат спустя два дня после начала операции начал прорабатывать санкции против Турции. В частности, они могут затронуть активы президента и руководства страны. Россия же в очередной раз предлагает решать конфликт дипломатическим путем. На основе уже существующих договоренностей.

"Сейчас мы будем добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и Сирией. У нас есть основания полагать, что это в интересах обеих сторон. Одновременно будем договариваться о том, чтобы все-таки наладились контакты между Дамаском и курдскими организациями, которые отвергают экстремизм и террористические методы деятельности", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Мирные договоренности, которые так долго выстраивались десятками сторон, находятся на грани краха. Ситуацией крайне обеспокоены в ОНН. Возможные решения конфликта обсудит Совет безопасности.

Виктор Прокушев, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".