Почему Нобелевку присудили писателям из Польши и Австрии

Нобелевский комитет вручил награды по литературе сразу за два года

Нобелевская премия по литературе за 2018-й год присуждена польской писательнице и поэтессе украинского происхождения Ольге Токарчук. А за 2019-й - австрийскому писателю и драматургу Петеру Хандке. В прошлом году объявление лауреата было отложено из-за скандалов в шведской королевской академии. Речь шла о сексуальных домогательствах и раскрытии имен будущих лауреатов. Просочилась в прессу информация о том, что в числе претендентов была и российская писательница.

Нобелевская премия по литературе - не одна, а сразу две. Впервые в истории. И всё из-за прошлогоднего скандала. Тогда несколько женщин обвинили в изнасилованиях и сексуальных домогательствах Жан-Клода Арно - французского фотографа и художественного руководителя культурного клуба Forum, работавшего при поддержке Шведской академии. И он, и его жена, поэтесса Катарина Фростенсон, давно избранная членом академии, естественно, были в курсе всех её решений. И помимо сексуальных домогательств, Жан-Клод Арно обвинялся еще и в разглашении будущих лауреатов Нобелевской премии.

Так, считают шведские газетчики, в разные годы Арно раскрыл имена семи победителей, в том числе белорусской писательницы Светланы Алексиевич. Арно получил два с половиной года лишения свободы. Шведская академия все отношения с ним разорвала. Кроме того, академию покинули сразу шесть человек. И премию по литературе решили не вручать, чтобы "сохранить долгосрочную репутацию награды". Сейчас с репутацией, видимо, уже порядок. И премия за 2018-ый год досталась польской поэтессе и писательнице Ольге Токарчук. С замысловатой формулировкой: "За нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ, как форму жизни".

Ольга Токарчук - действительно один из самых оригинальных современных писателей. И свои жизненные девизы она заявила в известном романе "Бегуны", который считают Библией путешественников - "мою энергию порождает движение", "оно всегда предпочтительнее покоя". Родители Ольги родились на Украине, но переехали в Польшу. Токарчук закончила психологический факультет Варшавского университета. Произведения её переведены на разные языки, в том числе и на русский. А лауреатом Нобелевской премии по литературе нынешнего года стал 76-летний австрийский писатель и драматург Петер Хандке - "за лингвистическую изобретательность, с которой он исследовал периферию человеческого опыта". Его называют одним из самых влиятельных писателей Европы. Почти все произведения Хандке давно изданы на русском. Однако в нашей стране их знают мало.

Нобелевская премия никогда не обходится без шумихи. И хоть, в отличие от других литературных премий, Нобелевский комитет никогда не объявляет длинных и коротких списков, а сразу называет победителя, букмекерские конторы делают ставки. В этом году, по мнению британских букмекеров, в числе фаворитов была российская писательница Людмила Улицкая. Её поставили на пятое место. Лидировали же в списке две канадки - поэтесса Энн Карсон и автор "Рассказа служанки" Маргарет Этвуд. Еще в списке оказались Харуки Мураками и автор "Игры престолов" Джордж Мартин. У них у всех, впрочем, еще есть возможность получить премию в следующем году. А у нынешних лауреатов есть шанс уже сейчас серьезно расширить круг читателей. Так, познакомиться с произведениями Ольги Токарчук пообещал министр культуры Польши.

Юлия Богоманшина, Юлия Степина, "ТВ Центр".