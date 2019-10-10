Путин рассказал о снижении употребления алкоголя в России

Президент связал рост продолжительности жизни россиян со спадом употребления спиртного

Владимир Путин в четверг принял участие в работе Международного форума "Россия - спортивная держава". Он открылся в Нижнем Новгороде. Впервые такой форум был проведён 10 лет назад, и за прошедшие годы значимость широкого диалога по вопросам развития физической культуры только возросла.

Россия, как отметил Владимир Путин, остаётся одним из ведущих участников мирового спортивного движения. Наша страна готова делиться наработанным опытом в проведении международных соревнований и перенимать лучшие зарубежные практики - как организации турниров, так и внедрения новейших научных и технологических достижений.

Самое серьёзное внимание российские власти уделяют и будут уделять развитию массового спорта, приобщению людей к здоровому образу жизни. Реализация намеченных планов позволит к 2024 году вовлечь в регулярные занятия спортом более половины граждан России.

"Качество жизни каждого человека, состояние его здоровья, физическая готовность к труду оказывают комплексное влияние на устойчивое социально-экономическое развитие и благополучие населения в целом. И это одна из причин, почему во многих странах мира спорт относится к числу государственных приоритетов. Мне очень приятно отметить, что совсем недавно Всемирная организация здравоохранения заметила наше движение вперед по этому направлению и указала на то, что Россия резко сократила за последние годы - это очень хорошо - сократила употребление крепких спиртных напитков и больше занимается спортом. Как результат - значительное увеличение продолжительности жизни в России", - отметил Путин.