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Путин рассказал о снижении употребления алкоголя в России

18:12
  • четверг
  • 10 октября 2019

Президент связал рост продолжительности жизни россиян со спадом употребления спиртного

Владимир Путин в четверг принял участие в работе Международного форума "Россия - спортивная держава". Он открылся в Нижнем Новгороде. Впервые такой форум был проведён 10 лет назад, и за прошедшие годы значимость широкого диалога по вопросам развития физической культуры только возросла.

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Россия, как отметил Владимир Путин, остаётся одним из ведущих участников мирового спортивного движения. Наша страна готова делиться наработанным опытом в проведении международных соревнований и перенимать лучшие зарубежные практики - как организации турниров, так и внедрения новейших научных и технологических достижений.

Самое серьёзное внимание российские власти уделяют и будут уделять развитию массового спорта, приобщению людей к здоровому образу жизни. Реализация намеченных планов позволит к 2024 году вовлечь в регулярные занятия спортом  более половины граждан России.

"Качество жизни каждого человека, состояние его здоровья, физическая готовность к труду оказывают комплексное влияние на устойчивое социально-экономическое развитие и благополучие населения в целом. И это одна из причин, почему во многих странах мира спорт относится к числу государственных приоритетов. Мне очень приятно отметить, что совсем недавно Всемирная организация здравоохранения заметила наше движение вперед по этому направлению и указала на то, что Россия резко сократила за последние годы - это очень хорошо - сократила  употребление крепких спиртных напитков и больше занимается спортом.  Как результат - значительное увеличение продолжительности жизни в России", - отметил Путин.

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