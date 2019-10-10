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"Спасибо моей стране": освобожденная иранскими властями россиянка прибыла в Москву

16:56
  • четверг
  • 10 октября 2019

Журналистке грозило пожизненное заключение

Слова благодарности всем, кто прилагал усилия для ее освобождения, опубликовала в Facebook Юлия Юзик. Российская журналистка прибыла из Тегерана в Москву. Она поблагодарила посольство России в Иране, МИД России и его главу Сергея Лаврова за операцию по вызволению из иранской тюрьмы.
Иран объяснил задержание российской журналистки

"То, что я здесь сегодня — это ваша заслуга, что вы подняли шум и буквально отбили меня. Спасибо моей стране, что спасла меня", —написала Юзик в соцсети.

О задержании Юлии Юзик иранскими властями сообщил 4 октября журналист Борис Войцеховский, после чего посольство России в Тегеране запросило у МИД Ирана разъяснения. В российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Ирана. Мехди Санаи пообещал, что журналистка скоро будет на свободе, а ее задержание объяснил тем, что Юзик, якобы, нарушила визовый режим.

Сама журналистка рассказывает, что ее держали в тюрьме, в камере с бетонным полом, в которой было несколько одеял. Там она провела неделю. Юзик признается, что уже не думала, что когда-нибудь сможет вернуться в Россию и увидеть своих детей. По ее словам, обвинений, которые ей предъявили, было достаточно иранским властям, чтобы держать ее в заключении до конца жизни.

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