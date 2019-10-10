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Трамп пообещал "сильно ударить" по Анкаре из-за операции в Сирии

17:24
  • четверг
  • 10 октября 2019

Президент США внимательно следит за ситуацией

Дональд Трамп внимательно следит за действиями Турции на сирийской территории. Если Анкара попробует "играть не по правилам", ее ждет сильное потрясение, пообещал президент США. Свою угрозу американский лидер опубликовал в Twitter.
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"Я говорю, что сильно ударю по Турции финансово и путем санкций, если они не будут играть по правилам. Я внимательно слежу", - написал Трамп.

9 октября Анкара начала на севере Сирии операцию под кодовым названием "Источник мира". Ее цель – запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана, а также боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещенной в России группировки). Вашингтон действия Анкары не одобрил и вывел своих военных из региона.

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