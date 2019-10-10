ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Тяжелые последствия": комиссия ООН оценила ситуацию в Сирии

17:48
  • четверг
  • 10 октября 2019

Пострадают сотни тысяч мирных жителей

Военная операция, которую начала Турция на севере Сирии, может иметь самые тяжелые гуманитарные последствия. Под угрозой жизнь сотен тысяч мирных жителей, предупредила Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирийской Арабской Республике.
Турция уничтожила более 200 объектов в Сирии

В опубликованном докладе подчеркивается, что от боевых действий могут пострадать сотни тысяч людей. В лагерях беженцев на северо-востоке страны сейчас находятся более 100 тысяч человек, большинство которых - женщины и дети. А жизненно важная гражданская инфраструктура в результате военной операции, скорее всего, серьезно пострадает.

Военная эскалация в регионе вызовет новый поток перемещенных лиц, отмечается в докладе, что еще больше усугубит гуманитарную ситуацию. Представители организации особо отмечают, что мирные жители и гражданская инфраструктура не должны становиться мишенями для военных, передает ТАСС.

Турция 9 октября объявила о начале военной операции на севере Сирии. По словам Реджепа Эрдогана, цель Анкары - Рабочая партия Курдистана, которую турецкие власти считают террористической организацией, а также боевики запрещенного в России "Исламского государства".

Читайте также:
Главное сегодня
Военные действия в Сирии
Военные действия в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.