"Тяжелые последствия": комиссия ООН оценила ситуацию в Сирии

Пострадают сотни тысяч мирных жителей

Военная операция, которую начала Турция на севере Сирии, может иметь самые тяжелые гуманитарные последствия. Под угрозой жизнь сотен тысяч мирных жителей, предупредила Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирийской Арабской Республике.

В опубликованном докладе подчеркивается, что от боевых действий могут пострадать сотни тысяч людей. В лагерях беженцев на северо-востоке страны сейчас находятся более 100 тысяч человек, большинство которых - женщины и дети. А жизненно важная гражданская инфраструктура в результате военной операции, скорее всего, серьезно пострадает.

Военная эскалация в регионе вызовет новый поток перемещенных лиц, отмечается в докладе, что еще больше усугубит гуманитарную ситуацию. Представители организации особо отмечают, что мирные жители и гражданская инфраструктура не должны становиться мишенями для военных, передает ТАСС.

Турция 9 октября объявила о начале военной операции на севере Сирии. По словам Реджепа Эрдогана, цель Анкары - Рабочая партия Курдистана, которую турецкие власти считают террористической организацией, а также боевики запрещенного в России "Исламского государства".