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Стас Михайлов о здоровье Заворотнюк: Помолитесь

18:24
  • четверг
  • 10 октября 2019

Певец призвал молиться за здоровье актрисы

Популярный певец Стас Михайлов возмущен спекуляциями вокруг здоровья Анастасии Заворотнюк. Артиста удивляет огромное количество откровенно лживой информации в прессе. Михайлов призвал поклонников не тратить время на обсуждение этих сообщений, а молиться о здоровье актрисы.
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"В настоящее время Анастасия Заворотнюк, ее жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов и спекуляции на имени артистки... Остановитесь, люди... Просто помолитесь за здоровье Насти!", - написал певец в Instagram.

Артиста поблагодарила дочь актрисы, Анна. "Спасибо вам большое", — подписала она снимок, запечатлевший всю большую семью.

Ранее появились сообщения, что звезда "Моей прекрасной няни" проходит курс лечения от онкологического заболевания. Ежедневно в СМИ появляются противоречивые данные о состоянии актрисы. Родные Заворотнюк от общения с прессой отказались.

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