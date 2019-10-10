Путин рассказал, как ему сломали нос (видео)

Президент вспомнил, что однажды получил травму носа во время занятий боксом

В рамках форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде развёрнута выставка "Современный спорт: инновации и перспективы". Владимир Путин осмотрел ряд стендов. Один из них посвящён предстоящему чемпионату Европы по футболу. Он пройдёт в следующем году в 12 городах разных стран, в том числе в Санкт-Петербурге. Подготовка, как доложили президенту, идёт по графику, и нет сомнений в том, что наша страна проведёт матчи на высоком уровне, передает "ТВ Центр".

Хороших результатов добилась в последние годы Федерация бокса России. Она провела в стране турниры мирового ранга, и, что важно для современного спорта, добилась самоокупаемости. Боксёры поблагодарили президента за поддержу спорта и подарили бриллиантовую боксерскую перчатку.

Путин: Красавица.

Спортсмены: Здесь инициалы наших ребят, кто стал чемпионом мира.

Путин: Красавица! Спасибо.

Спортсмены: Желаем вам крепкого здоровья.

Путин: Спасибо, и вам тоже не болеть.

Спортсмены: Одна только просьба у нас есть небольшая: на тренировку к нам придёте?

Путин: Я ведь первым видом спорта, которым занимался, был бокс. Мне сломали нос, и на этом всё прекратилось достаточно быстро.