Путин рассказал, как ему сломали нос (видео)

Президент вспомнил, что однажды получил травму носа во время занятий боксом
В рамках форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде развёрнута выставка "Современный спорт: инновации и перспективы". Владимир Путин осмотрел ряд стендов. Один из них посвящён предстоящему чемпионату Европы по футболу. Он пройдёт в следующем году в 12 городах разных стран, в том числе в Санкт-Петербурге. Подготовка, как доложили президенту, идёт по графику, и нет сомнений в том, что наша страна проведёт матчи на высоком уровне, передает "ТВ Центр".
Хороших результатов добилась в последние годы Федерация бокса России. Она провела в стране турниры мирового ранга, и, что важно для современного спорта, добилась самоокупаемости. Боксёры поблагодарили президента за поддержу спорта и подарили бриллиантовую боксерскую перчатку.
Путин: Красавица.
Спортсмены: Здесь инициалы наших ребят, кто стал чемпионом мира.
Путин: Красавица! Спасибо.
Спортсмены: Желаем вам крепкого здоровья.
Путин: Спасибо, и вам тоже не болеть.
Спортсмены: Одна только просьба у нас есть небольшая: на тренировку к нам придёте?
Путин: Я ведь первым видом спорта, которым занимался, был бокс. Мне сломали нос, и на этом всё прекратилось достаточно быстро.