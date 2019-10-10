Путин поддержал создание единого фонда поддержки спортивных клубов

Президент отметил, что могут возникнуть трудности с реализацией

Хорошей идеей назвал Владимир Путин предложение о создании единого фонда поддержки спортивных клубов. По мнению президента России, это более справедливая схема, чем нынешнее "соревнование кошельков". Правда, реализовать эту идею будет непросто.

О финансовой поддержке профессиональных спортивных команд речь зашла на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое провел президент в Нижнем Новгороде. На диспропорции в спонсорской поддержке клубов указал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что наиболее ярко это проявляется в футболе и хоккее – и предложил создать единый фонд. По мнению губернатора, наполнять его могут спонсоры – а затем средства расходовались бы с участием правительства и спортивных федераций.

"Хорошая идея с фондом, насколько она только реализуема - трудно себе представить", - прокомментировал предложение Владимир Путин. "Я думаю, что такой колхоз был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня: соревнование кошельков происходит", - заметил президент.

Идею поддержал глава РФС Александр Дюков. Он признал, что потребуется серьезная работа по выделению денег в фонд. По словам Дюкова, вопрос уже "взяли в проработку", передает ТАСС.