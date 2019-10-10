Путин рассказал о продолжении сотрудничества России с WADA

Что подарили президенту боксёры, и как россияне искореняют вредные привычки?

Россия открыта к диалогу с мировым спортивным сообществом по всем вопросам повестки дня. Владимир Путин заявил об этом, выступая в Нижнем Новгороде на Международном форуме "Россия - спортивная держава". Речь, по словам президента, идёт не только об обмене опытом в проведении соревнований или внедрении новейших технологий, но и такой проблеме, как борьба с допингом. Главное, чтобы решалась она на основе спортивных законов, без политической дискриминации.

Выставка "Современный спорт: инновации и перспективы" - наглядная демонстрация: России есть чем гордиться. Один из стендов, например, посвящен предстоящему чемпионату Европы по футболу. Среди городов-хозяев - и наш Санкт-Петербург. Владимиру Путину докладывают: готовятся по графику, турнир проведут, как всегда, на высшем уровне. Рядом - уголок российского бокса. Отечественная федерация провела в стране турниры мирового ранга, и, что крайне важно, добилась самоокупаемости. Президента благодарят за поддержку.

Этот международный форум в Нижнем Новгороде - восьмой по счёту. На одной площадке - лидеры мирового спортивного сообщества, руководители спортивных организаций и выдающиеся атлеты. Такой многоуровневый диалог необходим сегодня. Россия может поделиться наработанным опытом в проведении соревнований, а также перенять лучшие зарубежные практики. Но основное внимание государства - все-таки развитию массового спорта.

"Мне очень приятно отметить, что совсем недавно Всемирная организация здравоохранения заметила наше движение вперед по этому направлению и указала на то, что Россия резко сократила за последние годы - это очень хорошо - сократила употребление крепких спиртных напитков и больше занимается спортом. Как результат - значительное увеличение продолжительности жизни в России", - отметил Путин.

Задача - к 2024 году вовлечь в регулярные занятия спортом больше половины граждан. Для этого делается многое. "Строим большие и малые спортивные объекты, с учетом задач спортивной сферы совершенствуем облик парков, районов и городов, оснащаем спортивные площадки, школы, секции. Обсудим, что нужно улучшить в нашем законодательстве, какие меры дополнительно принять, чтобы спорт для людей стал не просто нормой жизни, а жизненной необходимостью", - сказал Путин.

На физкультурные подвиги россиян вдохновляют успехи наших профессиональных спортсменов, уверен Путин. А они, несмотря ни на что, по-прежнему - в числе мировых лидеров. Здесь, на полях форума, президент встретился с победителями летней Универсиады. Российские атлеты завоевали там 22 золотые медали. Семь из них команде принесли гимнастки.

Разделить все эти победы миллионы россиян могут благодаря уникальной системе показа спортивных мероприятий на нашем телевидении. В эфире - не только чемпионаты мира, но и даже небольшие региональные соревнования. Но особо зрители ждут, конечно, трансляций с Олимпийских игр в Токио. Российским спортсменам подготовка дается непросто, ведь ВАДА (WADA) снова предъявляет претензии к отечественному антидопинговому агентству. Владимир Путин на встрече с руководителями международных организаций подчеркивает: наша страна заинтересована в честном спорте и соблюдает все международные нормы.

"Мы сотрудничали, сотрудничаем и будем сотрудничать с ВАДА, я только рассчитываю очень на то, что все вопросы подобного рода будут решаться на равных, будут решаться справедливым образом, в рамках действующего спортивного законодательства. И никто не будет дискриминироваться по каким-то политическим мотивам. Потому что задача спорта как раз не разъединять страны и людей, а объединять их", - отметил президент России.

Провел Владимир Путин и Совет по развитию спорта. За столом - министры, руководители спортивных федераций и главы регионов, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин. Президент еще раз напомнил: приоритетом для всех уровней власти должно оставаться развитие физической культуры в самой России.

"За этими планами стоят не столько количественные, сколько качественные показатели, и измеряются они самым главным - здоровьем, активным долголетием наших людей. Считаю абсолютно верным сконцентрировать сегодня внимание Совета на роль регионов и муниципальных образований. Именно на местах отчетливо видны все аспекты спортивной сферы. Есть понимание, что востребовано людьми", - отметил Путин.

Главы регионов должны быть в постоянном контакте с руководителями, отвечающими за развитие спорта и физкультуры в муниципалитетах, заявляет Путин. Следует, говорит президент, подумать еще и о том, чтобы работники, занимающиеся спортом, и их работодатели были вознаграждены за здоровый образ жизни.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр".