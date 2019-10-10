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"Бессмертный полк" зарегистрирован в Грузии

19:19
  • четверг
  • 10 октября 2019

Движение приобрело официальный статус

"Бессмертный полк" получил официальный статус в Грузии. Народно-патриотическое движение зарегистрировано в министерстве юстиции страны. Теперь "Бессмертный полк Грузии" сможет официально проводить свои шествия.
"Бессмертный полк" объединил миллионы людей со всего мира

"Победа! Министерством юстиции Грузии 9 октября 2019 года зарегистрировано народно-патриотическое движение "Бессмертный полк Грузии", - сообщается на странице организации в Facebook.

Шествия "Бессмертного полка" в честь Дня победы, 9 мая, проходят в Грузии уже несколько лет. Однако участников акции приходится охранять полиции: параллельно на митинги выходят противники этого движения, которые считают его "пророссийским" и требуют запретить.

Теперь акции "Бессмертного полка Грузии" приобретут официальный статус. Шествия проходят не только в столице, но и в других крупных городах страны, сообщает РИА Новости.

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