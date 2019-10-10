ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Конек-Горбунок" "довел" воспитателя в Таганроге до увольнения

22:31
  • четверг
  • 10 октября 2019

Разбирательство было долгим

В Таганроге чтение в детском саду известной сказки "Конёк-Горбунок" обернулось для воспитателя с 30-летним стажем увольнением. На этом настояли родители. Их негодование вызвало разъяснение эпизода с казнью, которое педагог дала в ответ на просьбу воспитанников. Описание нелицеприятных подробностей сочли психологическим насилием. С этим мнением позже согласились несколько судов, которые признали отстранение женщины от должности справедливой мерой.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева

Главное сегодня
Воспитатель
Воспитатель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.