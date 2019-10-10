"Конек-Горбунок" "довел" воспитателя в Таганроге до увольнения

Разбирательство было долгим

В Таганроге чтение в детском саду известной сказки "Конёк-Горбунок" обернулось для воспитателя с 30-летним стажем увольнением. На этом настояли родители. Их негодование вызвало разъяснение эпизода с казнью, которое педагог дала в ответ на просьбу воспитанников. Описание нелицеприятных подробностей сочли психологическим насилием. С этим мнением позже согласились несколько судов, которые признали отстранение женщины от должности справедливой мерой.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева