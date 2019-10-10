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Сотни добровольцев ищут пропавшую в Саратове девочку

22:25
  • четверг
  • 10 октября 2019

Как только стало известно, что Лиза пропала, её родные бросились за помощью в полицию

В Саратове сотни людей - полицейские, спасатели, волонтёры и просто неравнодушные к чужой беде - ищут исчезнувшую девочку. 9-летняя Лиза Киселёва пропала накануне, предположительно, по дороге в школу. На занятиях она так и не появилась. Обход окрестностей пока не принёс результатов. В четверг в Сети появилась запись с камер видеонаблюдения, которая может пролить свет на случившееся.

Подробнее – в репортаже Оксаны Фомичёвой

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Поиски девочки Лизы Киселёвой
Поиски девочки Лизы Киселёвой
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Лиза Киселёва
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