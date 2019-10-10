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Смертельный разворот: появилось видео страшной аварии под Калугой

19:55
  • четверг
  • 10 октября 2019

По предварительным данным, погибли четыре человека

Четверо погибших и шестеро раненых – печальный итог крупной аварии под Калугой. Пассажирский микроавтобус решил развернуться, выезжая с АЗС. Но не успел завершить маневр - его смяла в лепешку фура.
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ДТП произошло примерно в 16:50 в Бабынинском районе, на 202 километре автодороги М3 "Украина". Столкнулись грузовик Scania и пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter, они двигались со стороны Брянска в направлении Москвы. Микроавтобус после столкновения съехал в кювет.

"В результате ДТП четыре пассажира Mercedes Sprinter погибли (все граждане Республики Беларусь), еще шесть пассажиров с телесными повреждениями госпитализированы", - приводит слова представителя ГИБДД РИА Новости.

Из шестерых раненых, по данным источника агентства, четверо – тяжелые. Еще у двоих легкие травмы, их отпустят домой.

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