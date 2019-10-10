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Утомленный пресс-марафоном Зеленский держится на уколах

20:17
  • четверг
  • 10 октября 2019

У президента Украины пропадает голос

Владимир Зеленский надорвался, устанавливая рекорд. Продолжительность общения президента Украины с прессой давно перевалила за 8 часов, когда украинский лидер признался: он устал. Ему пришлось прибегнуть к помощи медиков.
Зеленский испугался последствий публикации переговоров с Путиным

"Связки - мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали специалисты, которые делают мне некоторые процедуры. Если голос потеряю – вернем", - цитирует президента агентство "Украинские новости".

После восьми часов пресс-марафона Зеленского было решено сделать перерыв. Украинский президент заявил, что чувствует себя нормально, однако голос садится. Зеленскому пришлось жестами объяснять журналистам, что ему делают уколы.

Пресс-марафон президент Украины устроил в фудкорте киевского рынка. Украинский национальный реестр рекордов зафиксировал новое достижение, когда общение лидера с прессой перешагнуло 9-часовой рубеж.

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