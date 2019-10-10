Пугачева поспешила на помощь пострадавшему от грабителей Билану

Растроганный певец признался в любви к Примадонне

Алла Пугачева одной из первых поспешила на помощь Диме Билану, когда воры забрались в дом певца. Как рассказал артист, грабители воспользовались незащищенностью жилища певца и вынесли сейф, в котором были все ценные вещи.

"Я не понимаю, как я так жил раньше. Окна в пол, дом закрывался просто на ключик без всякой сигнализации. Вынесли мой сейф на одеяле через лес. А у меня там все было", – рассказал Билан в шоу "Блин, Алена!" на YouTube-канале.

О трудностях Димы Билана узнала Примадонна. Пугачева тут же предложила певцу помощь. Билан признался, что тогда ему показалось неправильным принимать деньги от артистки – так что он отказался.

В программе Билан признался Алле Пугачевой в любви. "У меня любовь к ней. С человеком, которым я восхищаюсь, я не могу переходить в систему координат панибратства", – объяснил артист.

Рассказал артист и о своем отношении к браку. Дима признался, что сейчас влюблен – однако имени предмета своего воздыхания не назвал. А вот брак, по словам Билана, не для него – певец заявил, что никогда не женится.