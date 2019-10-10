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Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с оружием

21:48
  • четверг
  • 10 октября 2019

В аэропорту вылета выясняют, как пистолет попал на борт лайнера

Экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону совершил рейс компании "Аэрофлот". Командир корабля принял такое решение после того, как один из пассажиров признался стюардессе, что забыл сдать травматический пистолет.
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После приземления пассажира доставили в дежурную часть аэропорта. Там выяснилось, что у гражданина есть лицензия на оружие. Протокол об административном нарушении все же составили - за нарушение требований безопасности.

Рейс SU 2156 направлялся из Москвы в Бургас. В "Шереметьево" агентству РИА Новости рассказали, что после инцидента проводится внутренняя проверка службы безопасности. Выясняется, как пассажир с оружием мог оказаться на борту воздушного судна.

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