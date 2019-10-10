ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умерла вдова Анатолия Папанова

22:14
  • четверг
  • 10 октября 2019

Заслуженной артистке было 95 лет

Вдова известного советского актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева умерла на 96 году жизни. О кончине заслуженной артистки РСФСР, одной из старейших российских актрис сообщили в Московском академическом театре сатиры.
Вдову Анатолия Папанова доставили в реанимацию

В Театре сатиры Надежда Каратаева прослужила более шестидесяти лет. Последнюю свою роль она сыграла в день своего 90-летия – это была фрекен Бок в спектакле "Малыш и Карлсон, который живет на крыше".

Каратаева поступила в ГИТИС в 1941 году. Однако окончила его только после Великой Отечественной войны - едва начав учиться, Надежда ушла добровольцем на фронт. После окончания работала в Театре русской драмы в Клайпеде вместе с Анатолием Папановым. В Московский театр сатиры перешла в 1950 году. Зрителям запомнились роли Каратаевой в спектаклях "Не ваше дело!", "Квадратура круга", "Подруги", "Женитьба Фигаро", "Восемь любящих женщин". С Анатолием Папановым они прожили вместе 43 года. О месте и времени прощания с актрисой пока не сообщается, передает ТАСС.

Читайте также:
Главное сегодня
Надежда Каратаева
Надежда Каратаева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.