Умерла вдова Анатолия Папанова

Заслуженной артистке было 95 лет

Вдова известного советского актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева умерла на 96 году жизни. О кончине заслуженной артистки РСФСР, одной из старейших российских актрис сообщили в Московском академическом театре сатиры.

В Театре сатиры Надежда Каратаева прослужила более шестидесяти лет. Последнюю свою роль она сыграла в день своего 90-летия – это была фрекен Бок в спектакле "Малыш и Карлсон, который живет на крыше".

Каратаева поступила в ГИТИС в 1941 году. Однако окончила его только после Великой Отечественной войны - едва начав учиться, Надежда ушла добровольцем на фронт. После окончания работала в Театре русской драмы в Клайпеде вместе с Анатолием Папановым. В Московский театр сатиры перешла в 1950 году. Зрителям запомнились роли Каратаевой в спектаклях "Не ваше дело!", "Квадратура круга", "Подруги", "Женитьба Фигаро", "Восемь любящих женщин". С Анатолием Папановым они прожили вместе 43 года. О месте и времени прощания с актрисой пока не сообщается, передает ТАСС.