Видео давки в Саратове возле машины полиции с убийцей 9-летней девочки

Жители города угрожали самосудом подозреваемому в убийстве Лизы Киселевой

Громкое дело всколыхнуло Саратов. Еще в среду в городе пропала девятилетняя девочка Лиза Киселева. Утром она отправилась на занятия, но до школы так и не дошла. Тысячи горожан принимали участие в ее поисках.

Накануне по городу разлетелась страшная новость – тело нашли в одном из гаражных кооперативов. В соцсетях появились сообщения о задержании мужчины, которого подозревают в убийстве и о том, что полиция проводит следственный эксперимент на месте ЧП.

Официальных сообщений от МВД не поступало, но уже поздно вечером люди начали собираться у гаражного комплекса, передает "ТВ Центр". В этот момент там действительно находились следователи. Возмущенная толпа из нескольких сотен человек требовала выдать им злоумышленника. У многих в руках были палки. Судя по видео, размещенному в Сети, люди в какой-то момент начали раскачивать полицейский автомобиль, полагая, что задержанный внутри, и устроили давку.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как силовики щитами оттесняют протестующих от машины. Позже часть митингующих переместилась к отделению МВД, они требовали предоставить им информацию и только к утру люди начали расходиться.

ИНформацию о том, что полиция нашла тело Лизы Киселевой подтвердил зампредседателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Видео: как проходили поиски девочки

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен