ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Видео давки в Саратове возле машины полиции с убийцей 9-летней девочки

08:02
  • пятница
  • 11 октября 2019

Жители города угрожали самосудом подозреваемому в убийстве Лизы Киселевой

Громкое дело всколыхнуло Саратов. Еще в среду в городе пропала девятилетняя девочка Лиза Киселева. Утром она отправилась на занятия, но до школы так и не дошла. Тысячи горожан принимали участие в ее поисках.
Сотни добровольцев ищут пропавшую в Саратове девочку

Накануне по городу разлетелась страшная новость – тело нашли в одном из гаражных кооперативов. В соцсетях  появились сообщения о задержании мужчины, которого подозревают в убийстве и о том, что полиция проводит следственный эксперимент на  месте ЧП.

Официальных сообщений от МВД не поступало, но уже поздно вечером люди начали собираться у гаражного комплекса, передает "ТВ Центр". В этот момент там действительно находились следователи. Возмущенная толпа из нескольких сотен человек требовала выдать им злоумышленника. У многих в руках были палки. Судя по видео, размещенному в Сети, люди в какой-то момент начали раскачивать полицейский автомобиль, полагая, что задержанный внутри, и устроили давку.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как силовики щитами оттесняют протестующих от машины. Позже часть митингующих переместилась к отделению МВД, они требовали предоставить им информацию и только к утру люди начали расходиться.

ИНформацию о том, что полиция нашла тело Лизы Киселевой подтвердил зампредседателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Видео: как проходили поиски девочки

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Поиски девочки Лизы Киселёвой
Поиски девочки Лизы Киселёвой
Лиза Киселёва
Лиза Киселёва
Поиски девочки Лизы Киселёвой
Поиски девочки Лизы Киселёвой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.