Водителей начнут проверять на хронический алкоголизм и наркозависимость

Получить права станет сложнее

Минздрав ввел новые правила прохождения медкомиссий для граждан, которые хотят получить права на вождение или вернуть удостоверение после лишения. Соответствующий приказ министерства от 10 сентября находится на регистрации в Минюсте.

Если новые правила утвердят, то наркологи и психиатры смогут направлять потенциальных водителей на анализ крови для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Этот маркер указывает на хронический алкоголизм пациента. Граждан с концентрацией CDT выше 1,2% будут отправлять в наркодиспансер для обследования и проверки на наличие заболеваний, несовместимых с вождением машины.

Кроме того, будущим водителям придется сдавать у нарколога мочу. Если в ней найдут запрещенные вещества (опиаты, каннабиноиды, амфетамин, кокаин, метадон, барбитурат), то анализ отправят на подтверждающий тест в лабораторию.

Как пишет "Коммерсант", новый приказ Минздрава согласован с МВД. "Особенности современного течения наркологических расстройств характеризуются скрытностью, - сказали в ведомстве. - Зачастую такие лица, не излечившись полностью от зависимости, после окончания срока лишения прав получают заключения об отсутствии у них противопоказаний, продолжая управлять автомобилем, представляя опасность".

По данным ГИБДД, за шесть месяцев текущего года на российских дорогах выявили свыше 11 тысяч водителей в состоянии наркотического опьянения.