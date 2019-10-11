ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США приближают "российско-турецкое чудо"

09:24
  • пятница
  • 11 октября 2019

Эксперт уверен, что Анкара купит наши самолеты "из принципа" на фоне давления Вашингтона

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили возможность приобретения Турцией российских истребителей на фоне скандала с США. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий.
"Непревзойденная мудрость": Трамп похвалил себя и пригрозил уничтожить Турцию

"Для США санкции стали не исключительной мерой, а практикой. Люди уже научились адаптироваться. Совсем недавно подписана договоренность между Россией и Турцией о переходе на расчеты в национальной валюте. Нам не нужен доллар. Мы можем самолеты Су-35 продать, которые Эрдоган (президент Турции Реджеп Эрдоган – прим. ред.) рассматривает возможность купить. Американским Конгрессом сделан еще один шаг, чтобы приблизить очередное российско-турецкое чудо. Если давление будет продолжено в области ВТС, то турки просто из принципа купят наши самолеты", - сказал эксперт. Полный комментарий Пухова смотрите в видео.

В августе Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей - Су-35 или Су-57 - вместо американских F-35. Президент Турции вместе с Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019 в Жуковском.

Ранее Вашингтон исключил Анкару из программы поставок истребителей в ответ на приобретение Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Видео: Путин разрешил Эрдогану заглянуть в кабину Су-57

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Истребители Су-35 ВКС России
Истребители Су-35 ВКС России
Директор центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов
Директор центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.