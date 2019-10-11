США приближают "российско-турецкое чудо"

Эксперт уверен, что Анкара купит наши самолеты "из принципа" на фоне давления Вашингтона

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили возможность приобретения Турцией российских истребителей на фоне скандала с США. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий.

"Для США санкции стали не исключительной мерой, а практикой. Люди уже научились адаптироваться. Совсем недавно подписана договоренность между Россией и Турцией о переходе на расчеты в национальной валюте. Нам не нужен доллар. Мы можем самолеты Су-35 продать, которые Эрдоган (президент Турции Реджеп Эрдоган – прим. ред.) рассматривает возможность купить. Американским Конгрессом сделан еще один шаг, чтобы приблизить очередное российско-турецкое чудо. Если давление будет продолжено в области ВТС, то турки просто из принципа купят наши самолеты", - сказал эксперт. Полный комментарий Пухова смотрите в видео.

В августе Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей - Су-35 или Су-57 - вместо американских F-35. Президент Турции вместе с Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019 в Жуковском.

Ранее Вашингтон исключил Анкару из программы поставок истребителей в ответ на приобретение Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Видео: Путин разрешил Эрдогану заглянуть в кабину Су-57

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