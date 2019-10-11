В Сирии восстанавливают древний город с православными святынями

Работы находятся на завершающей стадии

В одном из культурно-исторических центров Сирии - Маалюле - завершаются работы по восстановлению всемирно известных христианских святынь. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В древнем городе многие жители до сих пор разговаривают на арамейском языке. Во время боевых действий террористы нанесли огромный ущерб историческим памятникам. Два монастыря и множество храмов были разграблены. Иконы и церковную утварь боевики сбывали на черном рынке, а на вырученные деньги покупали оружие. После освобождения города специалисты сразу же приступили к восстановлению древнейших объектов. В реконструкции принимают участие как местные жители, так и добровольцы из столицы. Средства выделяет сирийское правительство и благотворительные организации со всего мира.

"Здесь много древних храмов, два монастыря. До войны сюда приезжали до двух миллионов паломников в год. Сейчас, когда война в Сирии почти закончилась, они понемногу начинают возвращаться. Но сильно мешают западные санкции, например, к нам не могут приехать европейцы", - сказал глава администрации Зуир Ибрахим Ишайа.

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