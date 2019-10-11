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Путина встретили цветами в Туркмении

08:34
  • пятница
  • 11 октября 2019

Президент прибыл в Ашхабад на саммит СНГ

Перспективы взаимодействия в торгово-экономической и социальной сферах,  внешняя  политика и безопасность – главные темы саммита глав государств СНГ, который открывается в Ашхабаде.

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Владимир Путин уже прибыл в столицу Туркмении, передает "ТВ Центр". До начала форума у российского лидера  запланированы двусторонние переговоры с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Повестка саммита насыщенная - состоятся заседания в узком и расширенном форматах. По итогам, как ожидается, будет подписана Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве, документ был подготовлен по инициативе Туркмении. Особое внимание участники уделят предстоящему совместному празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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