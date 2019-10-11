"Очень опасная" Скабеева вызвала Зеленского на разговор

Украину сравнили с Сомали

Российская журналиста Ольга Скабеева ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, который назвал ее "очень опасной" во время своей пресс-конференции.

Ведущая программы "60 минут" предложила Зеленскому поговорить, так как он неоднократно заявлял, что "треба говорити: с Путиным, Трампом, Донбассом и просто".

А что касается безопасности российских журналистов, то украинская сторона могла бы взять их под охрану, иначе "какое-то Сомали получается".

Накануне в Киеве прошла первая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Он собрал более 300 журналистов за столом фудкорта Kyiv Food Market и в течение 14 часов отвечал на их вопросы.

Журналистов ряда российских СМИ пустили на конференцию. Однако Скабеевой отказали в регистрации, так как в Киеве не захотели видеть на мероприятии "российских пропагандистов", а Зеленский назвал Ольгу Скабееву "очень опасной", напоминает "Газета.Ru".

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