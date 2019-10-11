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Сборная России разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020

08:22
  • пятница
  • 11 октября 2019

Голы забили Артем Дзюба, Магомед Оздоев и Александр Головин

Сборная России по футболу разгромила в "Лужниках" национальную команду Шотландии со счетом 4:0 и сделала решительный шаг к участию в юбилейном турнире чемпионата Европы. Он пройдет в будущем году сразу в 12 городах Старого Света.

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Таким образом, решено отметить 60-летие первого розыгрыша Кубка Европы, в котором, кстати, победила сборная СССР. Она еще дважды занимала второе место, а правопреемница, команда России в 2008 добралась до бронзы.

Сейчас у нас отличные шансы поехать на турнир 16 лучших, отмечает "ТВ Центр". Достаточно в воскресенье не проиграть сборной Кипра. Ведь еще одна победа, как уверены многие, у нас, по сути, в кармане, в предстоящей игре с командой Сан-Марино. Но болельщики не торопятся забегать вперед, и пока с большой радостью поздравляют наших с победой над Шотландией.

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