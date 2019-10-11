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Нонна Гришаева о переживаемом Заворотнюк кошмаре: караулят на кладбище

08:38
  • пятница
  • 11 октября 2019

Журналисты пробрались на могилу отца актрисы

Нонна Гришаева высказалась о травле, которую устроили семье Анастасии Заворотнюк. Родные актрисы не дают комментариев о ее здоровье из-за чего подвергаются преследованию папарацци и критике общественности.
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"После тяжелейшей работы, после съемок хочется прийти, расслабиться, а тебя ждут, караулят под каждым деревом. Люди, которые работают, они беспринципны, без совести, без чести", - заявила Гришаева.

По словам актрисы, журналисты не дают покоя звездам даже в самые горестные моменты жизни. "Они за деревьями тебя караулят, когда ты на кладбище хоронишь близкого человека, чтобы сфотографировать твою эмоцию и потом это продавать", - отметила артистка.

Нонна выразила поддержку коллеге. "Я безумно сочувствую Насте Заворотнюк, ее родным и близким, потому что не дай Бог с нами что-то случается и получается, что нам нужно бежать из страны, потому что любая медсестра тебя сфотографировала, и это кошмар и ужас", - цитирует агентство "Москва" Гришаеву.

Актриса призналась, что ей самой уже страшно заходить в интернет. "Просыпаешься, входишь в телефон и думаешь: "А что там?", - посетовала она.

Напомним, по слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники.

Поползли слухи, что Заворотнюк умерла. Папарацци решили проверить правдивость этой информации и стали искать могилу Анастасии. Журналисты проникли за закрытое кладбище, где похоронена семья актрисы, и сфотографировали могилы родных Заворотнюк.

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