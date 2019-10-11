В США показали "навигатор Судного дня"

В свое время он был вершиной американского вооружения

Американские СМИ показали так называемый "навигатор Судного дня" – это система наведения межконтинентальной баллистической ракеты.

По информации издания The Drive, инерциальная система являлась вершиной технологических разработок во время холодной войны.

"Навигатор Судного дня", если быть точнее, это высокоточная инерциальная система наведения Advanced Inertial Reference Sphere. Она была предназначена для межконтинентальной баллистической ракеты LGM-118A Peacekeeper, которую сняли с вооружения в 2005 году.