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Что "Росконтроль" нашел в яйцах на российских прилавках

09:16
  • пятница
  • 11 октября 2019

Проверку прошли пять брендов

"Росконтроль" проверил яйца категории С1 (то есть столовое яйцо от 55 до 64,9 грамма) пяти брендов: "Новая марка", "Вараксино", "Окское", "Волжское утро" и "Лето".
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Как сообщается на сайте организации, все яйца соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим и физико-химическим показателям. Продукция не содержит ветеринарных лекарственных препаратов и рекомендована к покупке. 

Примечательно, что яйца "Окское" (общая оценка специалистов 85) имеют самый низкий показатель высоты воздушной камеры из всех представленных яиц. Это свидетельствует о свежести продукта. 

Высота воздушной камеры в яйцах "Вараксино" (оценка 82) на один миллиметр превышает норму, обозначенную в маркировке условий хранения яиц категории С1. При этом производитель порадовал довольно низкой ценой за упаковку.

У "Новой марки" (оценка 83) специалисты обнаружили самые крупные яйца из представленных. Но и стоимость упаковки тоже оказалась выше средних значений. 

В яйцах "Лето" (оценка 83) выявили небольшие проблемы с органолептическим показателем: плотность белка у них оказалась недостаточно большой. Такие яйца хранятся только при температуре от минус 2 до 0°C.

Такое же замечание у экспертов возникло и по поводу "Волжского утра" (оценка 82). В этих яйцах также нашли высокое содержание Омега 3 и липидного фосфора в желтке. 

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