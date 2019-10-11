МВД показало обыски у выводивших деньги за рубеж преступников

За три года за пределы России было выведено более миллиарда рублей

В Москве сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, которая занималась нелегальным выводом денег за рубеж. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По версии следствия, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты фиктивных фирм, переводили валюту на счета нерезидентов под видом оплаты по внешнеторговым контрактам. Только по предварительным данным, за три года по этой схеме за пределы России было выведено более миллиарда рублей. Обвинения предъявлены 34-летней женщине, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователи выясняют причастность к уголовному делу других фигурантов.

"В Московском регионе и на территории города Санкт-Петербурга проведено более 20 обысков, в ходе которых изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также денежные средства в сумме более 23 миллионов рублей", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.