"Слез уже не осталось": как живет прекрасная вдова после смерти Хворостовского

Родные певца побывали в России

Швейцарская певица и актриса Флоранс Илли-Хворостовская рассказала, чем заполнены ее будни после смерти знаменитого супруга.

Вторая жена Дмитрия Хворостовского и его дети Максим и Нина прилетали в Россию из Лондона, чтобы принять участие в открытии памятника баритону в Красноярске. По словам Флоранс, ее тронуло то, с какой любовью к певцу относятся на родине. Ведь в Красноярске есть аэропорт, самолет, театр и даже целая набережная, которые носят имя Хворостовского. "До слез трогательно!" - сказала корреспондентка "Комсомольской правды". "Ну, слез у меня уже не осталось после всего..." - отреагировала вдова.

Флоранс Илли-Хворостовская все свое время уделяет дому и воспитанию детей. "Занимаюсь спортом. Хожу в спортзал, чтобы держать себя в форме. У меня две собаки, я гуляю с ними", - поделилась она. Флоранс не исключает, что со временем она напишет книгу о покойном муже и примет участие в работе над фильмом.

Женщина вспомнила, что они с Хворостовским полюбили друг друга с первого взгляда. Певец не устоял перед красотой швейцарки. "Я часто вспоминаю, как он стоял, облокотившись о стену, и говорил: "Я такой красоты никогда не видел". Дима красиво ухаживал. И всю жизнь, все двадцать лет смотрел на меня влюбленными глазами, как в первый день знакомства... Выходя на сцену, всегда искал меня в зале. Я видела, как он шепчет: "Где Флоша?" - рассказала Флоранс Илли-Хворостовская.

Флоранс и Дмитрий считались идеальной парой. Несмотря на огромное количество поклонников и поклонниц, они хранили друг другу верность и создали крепкую семью. После смерти мужа Флоранс не замкнулась в горе. Недавно она опубликовала фото из ночного клуба и получила огромное количество комплиментов в свой адрес. Прекрасная, умопомрачительная, сексуальная - вдова Хворостовского продолжает покорять сердца.

Напомним, оперный певец умер от рака мозга в ноябре 2017 года. Он был дважды женат. С 1991 по 1999 год певец состоял в браке со Светланой Ивановой, они воспитывали трех детей, включая Марию - дочь Светланы от первого брака. Светлана умерла в 2015 году. Дмитрий Хворостовский и Флоранс поженились в 2001 году, у них родились дочь и сын.