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Порошенко высмеял Зеленского и рассказал анекдот

09:46
  • пятница
  • 11 октября 2019

Экс-президент не оценил 14-часовой пресс-марафон на рынке

Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал главу государства Владимира Зеленского за то, что он слишком много внимания уделил своим предшественникам, особенно ему.
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Сложившуюся ситуацию Порошенко решил прокомментировать своеобразным анекдотом, пишет "Газета.Ru".

В нем шла речь о трех конвертах. В первом находятся рекомендации валить все на предшественника, во втором – брать ответственность на себя, а содержимое третьего Порошенко не озвучил (в классической версии анекдота в третьем конверте был совет: "Готовь три конверта"– прим. ред.)

"Владимир Александрович, открывайте второй конверт", – обратился к Зеленскому Порошенко.

Накануне в Киеве прошла первая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Он собрал более 300 журналистов за столом фудкорта Kyiv Food Market и в течение 14 часов отвечал на их вопросы.

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