Порошенко высмеял Зеленского и рассказал анекдот

Экс-президент не оценил 14-часовой пресс-марафон на рынке

Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал главу государства Владимира Зеленского за то, что он слишком много внимания уделил своим предшественникам, особенно ему.

Сложившуюся ситуацию Порошенко решил прокомментировать своеобразным анекдотом, пишет "Газета.Ru".

В нем шла речь о трех конвертах. В первом находятся рекомендации валить все на предшественника, во втором – брать ответственность на себя, а содержимое третьего Порошенко не озвучил (в классической версии анекдота в третьем конверте был совет: "Готовь три конверта"– прим. ред.)

"Владимир Александрович, открывайте второй конверт", – обратился к Зеленскому Порошенко.

Накануне в Киеве прошла первая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Он собрал более 300 журналистов за столом фудкорта Kyiv Food Market и в течение 14 часов отвечал на их вопросы.