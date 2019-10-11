Брэд Питт раздавлен огромной потерей

Даже Джоли не может изменить случившееся
Отношения Брэда Питта и его старшего приемного сына Мэддокса испортились окончательно. Молодой человек отказался от отца.
Обиду на Брэда Мэддокс копил годами. Разногласия в вопросах воспитания мальчика даже стали одной из причин развода Питта и Джоли.
Мэддокс утверждал, что однажды отец поднял на него руку. При этом остальные пятеро детей поддерживают прекрасные отношения с Брэдом. Джоли пыталась примерить отца и сына, но юноша категорически против. Это буквально убивает Питта.
"Для Брэда это огромная потеря", - сообщил изданию Weekly знакомый голливудского актера.
Напомним, Мэддокс был усыновлен Джоли в Камбодже в марте 2002 года. Тогда актриса еще не была в отношениях с Брэдом. Питт стал отцом мальчику несколько лет спустя.
Мэддокс всегда был больше привязан к Джоли. В 2016 году сын сильно повздорил с Питтом, после чего Анджелина обвинила мужа в жестоком обращении с детьми. Пара подала на развод. Джоли через суд все еще пытается оставить себе полную опеку над всеми шестью детьми.