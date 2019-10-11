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Брэд Питт раздавлен огромной потерей

10:58
  • пятница
  • 11 октября 2019

Даже Джоли не может изменить случившееся

Отношения Брэда Питта и его старшего приемного сына Мэддокса испортились окончательно. Молодой человек отказался от отца.
Как живет пожелавшая стать мальчиком дочь Джоли и Питта. Фото

Обиду на Брэда Мэддокс копил годами. Разногласия в вопросах воспитания мальчика даже стали одной из причин развода Питта и Джоли.

Мэддокс утверждал, что однажды отец поднял на него руку. При этом остальные пятеро детей поддерживают прекрасные отношения с Брэдом. Джоли пыталась примерить отца и сына, но юноша категорически против. Это буквально убивает Питта.

"Для Брэда это огромная потеря", - сообщил изданию Weekly знакомый голливудского актера.

Напомним, Мэддокс был усыновлен Джоли в Камбодже в марте 2002 года. Тогда актриса еще не была в отношениях с Брэдом. Питт стал отцом мальчику несколько лет спустя.

Мэддокс всегда был больше привязан к Джоли. В 2016 году сын сильно повздорил с Питтом, после чего Анджелина обвинила мужа в жестоком обращении с детьми. Пара подала на развод. Джоли через суд все еще пытается оставить себе полную опеку над всеми шестью детьми.

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