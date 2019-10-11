Загорелый Галкин в микроплавках пытается вернуть лето (видео)

Подписчики в восторге

Телеведущий и муж Примадонны Максим Галкин всеми силами пытается создать своим подписчикам летнее настроение.

В своем Instagram он опубликовал видео из Сардинии, где прыгает в море с чужого катера и уплывает кролем вдаль. "Эх, где ты, лето", - подписал видео телеведущий.

Однако пользователи Сети обратили внимание на летний посыл не в первую очередь – их заинтересовали узкие плавки телеведущего и его накачанное тело.

Плавки маловаты!

Вот это мужчина!!! Алле повезло)

Не люблю, когда мужчины в таких маленьких плавках-ласточках

Не смог пройти мимо и Николай Басков – он посчитал своего коллегу по шоу-бизнесу трижды горячим.